HABER

Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında sanık Yaşar Taştan (59) hazır bulundu.

Savunmasında, maddi imkansızlıkları nedeniyle avukatının bulunmadığını söyleyen sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Bulunduğu bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Taştan, "Sayın Başkanım söz veriyorum bir daha böyle bir suç işlemeyeceğim. Adaletin karşısına böyle bir suçla çıkmayacağım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 10 ay hapse mahkum etti.

Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz' Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim
Malkara’da kar temizliğiMalkara’da kar temizliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı dava Eskişehir HAKARET karar

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.