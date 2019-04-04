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Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 11 ay 22 gün hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 11 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında sanık Sercan K, hazır bulundu.

Savunmasında sosyal medyadaki Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımları kendisinin yaptığını kabul eden sanık, pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 21 gün hapse mahkum etti.

Heyet, sanığın geçmişte suç işlememiş olmasını göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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