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‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan Pakize Alp Akbaba beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 23:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, şikayeti geri çekilmesi üzerine beraat etti.Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba hakkında, CHP tarafından 5 Aralık 2017’de düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşma sebebiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, şikayeti geri çekilmesi üzerine beraat etti.
Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba hakkında, CHP tarafından 5 Aralık 2017’de düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşma sebebiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı CHP’li milletvekilleri de takip etti.
Duruşmada Akbaba, hakkındaki suçlamayı reddetti ve beraatini talep etti. Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, başka bir davaya ait katılma dilekçesinin bu dosyaya sehven gönderildiğini bildirerek, şikayetten vazgeçtiklerini ifade etti.
Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, Akbaba’nın beraatine hükmetti.

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