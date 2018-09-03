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Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Antalya'da sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Antalya'da sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya Cumhurbaşkanı’na Hakaret tutuklama

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