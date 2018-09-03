Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Antalya'da sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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