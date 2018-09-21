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Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

Antalya'da sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Antalya'da sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklandı, D.A, H.S. ve K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya Cumhurbaşkanı’na Hakaret tutuklama

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