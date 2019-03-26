Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı

ENEZ(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Enez ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddia edilen E.Ç. (26), jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ilçeye bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yaşayan E.Ç. evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, ayrıca E.Ç.'nin bilgisayarı ve cep telefonuna incelenmek üzere el koydu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

