HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan CHP’li eski başkanın cezası belli oldu

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan CHP’li eski başkanın cezası belli oldu

17.11.2020 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan CHP’li eski başkanın cezası belli oldu

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan yargılanan Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.Tekirdağ Adalet Sarayı 2.

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan yargılanan Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Tekirdağ Adalet Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Süleymanpaşa Belediye eski Başkanı Ekrem Eşkinat avukatı ve Cumhurbaşkanının avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Ekrem Eşkinat, beraatını istedi. Mahkemece Ekrem Eşkinat’ı, suçun işleniş şekli, kastının yoğunluğu ve kişisel durumu dikkate alınarak, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan alt sınırdan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakaret eyleminin alenen işlendiğinden anlaşılmakla cezayı 1/6 oranında artırım yapılarak sanığın 1 yıl 2 aya hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Sanık Ekrem Eşkinat, duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak, cezasının 1/6 oranında indirilerek 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ‘a, 23 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşma sebebiyle, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
İtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebiİtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

İzmir'de korkunç olay! Viyadüğün altında yanmış ceset bulundu

İzmir'de korkunç olay! Viyadüğün altında yanmış ceset bulundu

Gri kategorideki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kritik isim etkisiz hale getirildi

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Yalova merkezli fuhuş operasyonunda, 34 kişi adliyede

Vaniköy Cami'nde yangın neden çıktı? İşte itfaiye raporuna göre yangının sebebi

İtfaiye raporuna göre 'Vaniköy Cami' yangının sebebi

Korona vakalarının arttığı ilçede kaymakam ve belediye başkanından videolu mesaj

Vakalar artışa geçti, kaymakam ve başkan videolu mesajla uyardı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.