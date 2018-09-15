Cumhurbaşkanı'na hakaret şüphelisi masör tutuklandı, dilenci serbest

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dilencilikten hakkında cezai işlem yapılan Dürdane Uygun, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ididasıyla gözaltına alındı. Adliye sevk edilen Dürdane Uygun, "Benim eşimin amcasının oğlu var, Erdoğan diye. Bizim hasmımız, bize düşmanlık yapar. Ona hakaret ettim Cumhurbaşkanı'na etmedim" dedi. Dürdane Uygun, adli kontrolle serbest kalırken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli ve bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen bir otelde masörlük yapan Kadir D. ise tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri önceki gün Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, dilendiği belirlenen Dürdane Uygun'a Kabahatler Kanuna göre ceza yazıldı. Ceza makbuzunu imzalayan Dürdane Uygun, caddeden uzaklaştırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Dürdane Uygun, polis merkezine götürüldü.

EŞİMİN AMCASININ OĞLU ERDOĞAN'A HAKARET ETTİM

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dürdane Uygun, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini belirten Dürdane Uygun, “Dün biraz başım dumanlıydı. Benim eşimin amcasının oğlu var, Erdoğan diye. Bizim hasmımız, bize düşmanlık yapar. Ben ona hakaret ettim, Cumhurbaşkanı'na asla hakaret etmedim. Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi bir kastım yoktur" dedi. Dürdane Uygun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASÖR CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANDI

Diğer taraftan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli ve bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen Kadir D.'yi gözaltına aldı. İlçedeki 5 yıldızlı bir otelde masörlük yaptığı belirlenen Kadir D., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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