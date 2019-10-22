Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı ileri sürülen A.K., Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı tespit edilen A.K. hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda A.K. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

