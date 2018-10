Cumhurbaşkanına hakarete 1 yıl 10 ay ceza

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Masum C., 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptrıldı. Ceza ertelendi.

Masum C.'nin, geçen Ağustos ayında sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları incelendi. Hakaret içeren paylaşımların belirlenmesi üzerine Masum C. hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından dava açıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan Masum C. katılmadı. Mahkeme heyeti Masum C.'yi 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.