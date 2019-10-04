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Cumhurbaşkanı’na hakarete gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen T.D.

Cumhurbaşkanı’na hakarete gözaltı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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