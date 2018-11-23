Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan hakime 8 yıl hapis istemi

İzmir'de bir şikayet dolayısıyla gittiği karakolda polislerle tartışırken "Cumhurbaşkanına alenen hakaret ettiği" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağıladığı" iddia edilen Gebze Adliyesi'nde görevli hakim M.C.A'nın, 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına Erzurum'da devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık M.C.A. ile avukatı katılmadı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, duruşmada, M.C.A. hakkında "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan dava ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan açılan davanın birleştirildiğini belirterek, iddianamenin bir örneğinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının duruşmalardan haberdar edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderildiğini aktardı.

Sanığın birleştirilen dava dosyalarına ilişkin savunmasının alınması için kendisine yazı yazılmasına ve suçtan zarar görme ihtimali sebebiyle Erdoğan'ın avukatlarının davaya katılımına karar veren heyet, birleştirilen dava dosyaları ile duruşma zaptının Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmesini hükme bağladı.