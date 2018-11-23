Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanan hakime 8 yıl hapis istemi

İzmir'de bir şikayet dolayısıyla gittiği karakolda polislerle tartışırken "Cumhurbaşkanına alenen hakaret ettiği" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağıladığı" iddia edilen Gebze Adliyesi'nde görevli hakim M.C.A'nın, 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına Erzurum'da devam edildi.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık M.C.A. ile avukatı katılmadı.
Mahkeme Heyeti Başkanı, duruşmada, M.C.A. hakkında "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan dava ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan açılan davanın birleştirildiğini belirterek, iddianamenin bir örneğinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının duruşmalardan haberdar edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine gönderildiğini aktardı.
Sanığın birleştirilen dava dosyalarına ilişkin savunmasının alınması için kendisine yazı yazılmasına ve suçtan zarar görme ihtimali sebebiyle Erdoğan'ın avukatlarının davaya katılımına karar veren heyet, birleştirilen dava dosyaları ile duruşma zaptının Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmesini hükme bağladı.
Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Davanın geçmişi
Gebze Adliyesinde hakim olan M.C.A, Van'ın Çaldıran Adliyesi'nde görevli iken Gebze Adliyesi'ne tayininin çıkmasının ardından mehil müddetini geçirmek üzere İzmir'in Bayraklı ilçesine gitmişti.
Burada yaşadığı ailevi sorunlar sebebiyle bir şikayet nedeniyle gittiği karakolda polisler ile tartıştığı öne sürülen M.C.A. hakkında "resmi belgeyi yok etme", "hakaret", "basit kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Gebze yetki alanında bulunan söz konusu mahkeme de sanığın suç tarihinde henüz Gebze Adliyesi'nde göreve başlamaması ve bir önceki görev yerinin Van'ın Çaldıran ilçesindeki Çaldıran Adliyesi olması sebebiyle "yetkisizlik kararı" vererek dosyayı, bu tür davalarda Van'ın Çaldıran ilçesi de yetki alanına giren Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
Erzurum'daki mahkemenin de karşı yetkisizlik kararı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin "yetkisizlik kararı"nı kaldırmıştı.
Yargıtay'ın kararı üzerine M.C.A'nın yargılanmasına Erzurum'da başlanmıştı.
- İddianamelerden
Birleştirilen davanın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki ayrı iddianamesinde, sanık M.C.A'nın İzmir'de, 21 Eylül 2016'da 155 polis ihbar hattını arayarak kendisini İstanbul hakimi olarak tanıtıp ihbarda bulunmak istediği ve konuşmasının sonunda küfür ettiği kaydediliyor.
M.C.A'nın aynı gün farklı bir saatte aşırı alkollü halde Özkanlar Polis Merkez Amirliği'ne giderek daha önce yaşadığını iddia ettiği birtakım olaylardan bahsettiği anlatılan iddianamelerde, sanığın daha sonra polislere bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete küfür ettiği öne sürülüyor.
İddianamelerde, farklı bir soruşturma usulüne tabi olması sebebiyle sanığa isnat edilen suçların tefrik edilerek ayrı soruşturmalar yürütüldüğü anlatılarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yazdığı soruşturma izni talepli fezlekeye istinaden Adalet Bakanı'nın "Olur"u ile sanık hakkında soruşturma izni verildiği aktarılıyor.
Bu izin sürecinin tamamlanması sonrası İstanbul'daki dosyanın "yetkisizlik kararı" ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlatılan iddianamelerde, M.C.A'nın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.
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