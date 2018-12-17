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Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan anne- oğul suçsuz olduklarını söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için referandum çalışması yapan AK Parti'li kadınlarla tartışarak, balkondan parti aracına saksı atan Ayşe Gül Gürçen (53) ve oğlu İsmail Hakkı Hacet (36), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan anne- oğul suçsuz olduklarını söyledi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için referandum çalışması yapan AK Parti'li kadınlarla tartışarak, balkondan parti aracına saksı atan Ayşe Gül Gürçen (53) ve oğlu İsmail Hakkı Hacet (36), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. İsmail Hakkı Hacet ve annesi, hakaret etmediklerini, suçsuz olduklarını öne sürdü.
Olay, 23 Mart 2017 tarihinde Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu için çalışma yapan AK Parti Karşıyaka İlçe Kadın Kolları üyeleri, broşür dağıtmak için minibüsle girdikleri sokakta müzik sesi yüksek olduğu gerekçesiyle mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Tartışma sürerken sokaktaki bir apartmanın birinci katında oturan Ayşe Gül Gürçen, annesinin hasta olduğunu söyleyerek, müzik sesinin kısılmasını istedi. Sesin kısılmaması üzerine sinirlenen Gürçen, evinin balkonundan parti minibüsüne saksı fırlattı. Olayda yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar oluştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, tartışmayı yatıştırdıktan sonra tarafları Bostanlı Polis Merkezi'ne götürdü. Kendisine hakaret edildiğini söyleyen Ayşe Gül Gürçen, sokakta hasta vatandaşların bulunduğunu ve seçim aracının müzik sesinin yüksek olmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra serbest bırakıldı.
ÖNCE BERAAT, SONRA HAPİS CEZASI
AK Parti Karşıyaka İlçe Kadın Kolları üyelerinin şikayetçi olması üzerine Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet ile mahalle sakinlerinden G.K. hakkında 'hakaret ve mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3 sanık da 'hakaret' suçundan beraat etti. Ayşe Gül Gürçen, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme suçu tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı önce 6 aya çevirdi ardından da iyi hal indirimiyle 5 aya indirdi. Ceza için ertelemeye gerek görülmedi.
AK Partili kadınların, tartışma sırasında Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini söylemeleri üzerine de anne ile oğlu hakkında Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda anne oğul 11'er ay 20'şer gün hapiscezasına çarptırıldı. Ceza 7'şer bin TL adli para cezasına çevrildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.
'OLAYI SONRADAN ÖĞRENDİM'
Yaşanan olayda suçsuz olduğunu iddia eden İsmail Hakkı Hacet, kararı temyiz ettiklerini söyleyerek, "O dönem referandum çalışması yapanlar müziğin sesini çok açmışlar. Dedem ve anneannem hasta olduğu için annem uyarmış ama sesi kısmayıp oynamaya başlamışlar. Annem de sinirlenip saksıyı atmış. Olay sırasında orada değildim. Tartışmayı ve saksı atılmasını eve geldiğimde öğrendim. Kadınlarla karakolda karşılaştım. Kendilerine hakaret ettiğimi iddia etekleri davadan annemle birlikte beraat ettik. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğimizi iddia ettikleri için başka bir dava daha açıldı. O davadan annemle birlikte 11 ay 20'şer gün hapis cezası aldık. O ceza da 7'şer bin lira para cezasına çevrildi. Annemle birlikte 14 bin lira ödemeye mahkum edildik. Ben hakaret etmeyi bırakın olay yerinde bile değildim. Annem de Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedi. Biz bu haksızlığın düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan anne- oğul suçsuz olduklarını söylediCumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan anne- oğul suçsuz olduklarını söylediCumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan anne- oğul suçsuz olduklarını söylediCumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan anne- oğul suçsuz olduklarını söyledi

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