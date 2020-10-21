Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası bulunan şahıs aramada yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Cumhurbaşkanına hakaret etmekten kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 5 şahıs yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalandı. Operasyonda ’Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y., çeşitli hırsızlık suçlarından 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak aranan S.M., çeşitli hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M., cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. isimli şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

