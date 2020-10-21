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  4. Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası bulunan şahıs aramada yakalandı

Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası bulunan şahıs aramada yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Cumhurbaşkanına hakaret etmekten kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 5 şahıs yakalandı.Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Cumhurbaşkanına hakaret etmekten kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 5 şahıs yakalandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalandı. Operasyonda ’Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y., çeşitli hırsızlık suçlarından 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak aranan S.M., çeşitli hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M., cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. isimli şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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