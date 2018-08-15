Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan 9 kişiye tahliye

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi sırasında, eğlence mekanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla tutuklanan 11 kişiden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri öncesi kentteki mitingi sırasında, bir eğlence mekanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunan kişilerin o anlardaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, düzenlediği operasyonlarla 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 60 gündür tutuklu bulunan 11 kişi ile avukatları, tahliye talebiyle İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Delil durumunu değerlendiren İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunan S.S.M., Y.P., A.K., M.B., H.E.I., M.M., S.A.Ç., E.E. ve N.K.Ö.'yü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer iki tutuklu R.C.H. ve T.T. için delil durumu, suçun mahiyeti ve adli kontrol şartının yetersiz kalacağı dikkate alınarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

