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Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Talip B.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Talip B. (61), tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Talip B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Talip B., yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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