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"Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılanan ODTÜ'lüler hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

ODTÜ'nün 6 Temmuz 2018'deki mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılan 5 kişinin yargılanmasına başlandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) 6 Temmuz 2018'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 4'ü ODTÜ'lü biri ise pankartı bastığı belirlenen 5 kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Burak Akdemir, Dilan Can Yıldırım, Furkan Efe Dikmen, Özge Kayaaslan ve Şahin Dereağzı ile sanık avukatları katıldı. Sanık yakınları da duruşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Sanıklardan Şahin Dereağzı, esnaf olduğunu ve suça konu pankartın dükkanında basıldığını söyledi. Dereağzı, "Mezuniyet töreninden dolayı iş yerim çok yoğundu. Çıktının içeriğine dikkat etmedim. Diğer sanıkları tanımıyorum. Eylemlerine iştirakım yok." dedi.

Sanık Furkan Efe Dikmen, eyleminin suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Pişman olduğunu belirten Dikmen, beraat istedi. Burak Akdemir de pankartı hazırlarken internette yaptıkları aramada, söz konusu karikatürün suç sayılmadığına dair mahkeme kararına ilişkin haberler gördüklerini söyledi. Hakaret kastı taşımadıklarını öne süren Akdemir, pişman olduğunu belirterek beraat talep etti.

Sanıklardan Dilan Can Yıldırım da eylemin suç olduğunu bilmediğini, üzgün ve pişman olduğunu belirtti. Özge Kayaaslan ise pankartın hazırlanması sürecine dahil olmadığını, kendi pankartını almak için aracıyla kırtasiyeye gittiğinde öğrencilerin içeriğini bilmediği söz konusu pankartı araca koyduğunu, bu pankartla birlikte başka öğrencilerin pankartını taşıdığını söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin eyleminin ifade hürriyeti içinde değerlendirilmesi gerektiğini, pankarttaki karikatürün suç teşkil etmediğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetini geri çektiğini belirterek beraat talep etti.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, öğrencilerin taşıdığı pankarttaki karikatürle ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin, varsa soruşturmanın akıbetinin sorulmasına hükmetti.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve duruşmadan vareste tutulmalarına karar veren mahkeme, davayı 4 Nisan 2019'a erteledi.

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Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi ODTÜ pankart

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