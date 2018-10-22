"Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılanan ODTÜ'lüler hakim karşısında

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) 6 Temmuz 2018'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 4'ü ODTÜ'lü biri ise pankartı bastığı belirlenen 5 kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Burak Akdemir, Dilan Can Yıldırım, Furkan Efe Dikmen, Özge Kayaaslan ve Şahin Dereağzı ile sanık avukatları katıldı. Sanık yakınları da duruşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Sanıklardan Şahin Dereağzı, esnaf olduğunu ve suça konu pankartın dükkanında basıldığını söyledi. Dereağzı, "Mezuniyet töreninden dolayı iş yerim çok yoğundu. Çıktının içeriğine dikkat etmedim. Diğer sanıkları tanımıyorum. Eylemlerine iştirakım yok." dedi.

Sanık Furkan Efe Dikmen, eyleminin suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Pişman olduğunu belirten Dikmen, beraat istedi. Burak Akdemir de pankartı hazırlarken internette yaptıkları aramada, söz konusu karikatürün suç sayılmadığına dair mahkeme kararına ilişkin haberler gördüklerini söyledi. Hakaret kastı taşımadıklarını öne süren Akdemir, pişman olduğunu belirterek beraat talep etti.