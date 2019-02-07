Cumhurbaşkanı’na kenevirden yapılan gömlek bu tezgahta dokundu

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye olarak gönderdiği kenevirden yapılan gömlekler, Atakum Feretiko Kursu’ndaki tezgahlarda dokundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Samsun belediye başkan adaylarını tanıtırken, Vezirköprü ilçesinin kenevir ekiminin merkezi olacağını açıklamıştı. Samsun Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise Erdoğan’a teşekkür amaçlı kenevir ipinden dokunmuş üç adet feretiko gömlek hediye göndermişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı kenevirden yapılan gömlekler için kursiyerlere ve Başkan Taşçı’ya teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanına gönderilen gömlekler, kadın istihdamını desteklemek ve unutulan el sanatlarını yaşatmak için üç yıl önce hayata geçen Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi(AKSEM) Feretiko Kursu’ndaki tezgahlarda dokundu. Üç yıldır kenevir ipinden feretiko bez üreten kursiyerler Cumhurbaşkanı’na gönderilen gömleklerin kendi tezgahlarından çıkmasından oldukça mutlu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenevir çıkışının kursta yapılan ürünlere talebi artırdığını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kenevir üretimine geçilip Samsun’da kenevir ipliği fabrikası yapılmasını istedi.

"Cumhurbaşkanımız feretiko bezini iyi bilen biri"

Kadın istihdamı ve unutulan sanatları yaşatmak için üç yıl önce feretiko kursu açtıklarını belirten Başkan Taşçı, "Cumhurbaşkanımızın kenevir konusunda Samsun’u pilot il olarak seçmesi bizim çalışmalarımızı taçlandırdı. Biz üç yıl önce kenevir ipinden üretilen feretiko bezinin dokuma atölyesini istihdam amaçlı üç yıl önce Atakum’da açmıştık. Burada 20 dokuma tezgahında yaklaşık 40 hanım kardeşimiz mesleki eğitimlerini aldılar. Cumhurbaşkanımızın kenevir konusundaki girişimi bizi daha da fazla umutlandırdı. Özellikle istihdamın artması noktasında Atakum ve Samsun için büyük bir yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın kenevirle ilgili girişimleri ekonomimize ciddi bir katkı sunacaktır. Feritiko bezlerine kullanılan kenevir iplerinin Samsun’da üretilmesi heyecan verici. Cumhurbaşkanımız kenevir endüstrisinin de kurulacağı müjdesini verdi. Kenevir ipinin üretildiği fabrikaların Samsun’da olması tekstil ve istihdama katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın kenevirin Samsun’da da üretileceğini söylemesi üzerine; burada kenevir ipinden, feretiko bezinden yaptığımız üç adet gömleği Cumhurbaşkanımıza takdim ettik. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız bize ve hanım kardeşlerimize teşekkür etti. Böyle bir diyaloğun yaşanması bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımız feretiko bezini çok iyi bilen biri. Bizim atölyede yapmış olduğumuz ürünlere vatandaşın ilgisi vardı. Fakat Cumnhurbaşkanımızın kenevir konusundaki çıkışından sonra tamamen duyurulmuş oldu. Taleplerin artmasına sebep oldu. Biz şuanda kenevir ipliğini yurtdışından alıyoruz. Biz kenevirin Samsun’da üretilerek, Samsun’da kenevir ipliği fabrikasının kurulmasını istiyoruz. İplik üretildikten sonra da zaten buradaki tezgahlarda feretiko tezgahlarında ürüne dönüştürülmüş oluyor" diye konuştu.

"Tarihi çok eskiye dayanıyor"

Kadın istihdamını desteklemek için üç yıl önce bu projeye başladıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın eşi ve Atakum Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Koordinasyon ve Sosyal Hizmetler Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, "Unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarından birini yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda insanlara sağlık bir ürün sunmaya da çalışıyoruz. Kenevir iplerinden üretilen bu bez her şeyden önce beden dostu. Temeli Osmanlı’ya kadar uzanıyor. Sultan Abdülaziz’in öldüğünde üzerinde bu bezden yapılmış bir elbise olduğu tarihsel kayıtlarda var. Biz hem tarihimizden gelen bir ürünü yaşatmak hem de kadınlarımızı meslek sahibi yapmak adına böyle bir girişim başlattık. 2018 yılında İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte ’Karadeniz’den Ege’ye İlmek İlmek’ adlı bir projeyle lansman yaptık. Bu lansmanla ürünlerimiz tanınmaya başlandı. Burada da Ödemiş ipeği ile feretiko bezinin karışımından hazırlanan kıyafetler görücüye çıktı. İnsanlarımız tarafından çok da beğenildi. Kenevir üretiminde Samsun’un pilot il seçilmesi, bu proje ile birleşince ortaya güzel bir sonuç çıkardı. Çünkü mesleği öğrenmiş olan kadınlarımız mesleğe yeni başlayacak kişilere yol açacağını düşünüyorum. Bu projenin bundan sonra perçinlenerek devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de kenevir üretimi olmadığı için ipini yurtdışından getiriyoruz. Kenevir hammaddesinin ülkemizde olmaması bizim için bir kayıp. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile birlikte, kenevir ipini kendi ülkemizden aldığımızda bu sanatın yaşatılması daha bir anlam ve değer kazanacaktır" dedi.