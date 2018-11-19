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"Cumhurbaşkanına sahip çıkmak için alanlardaydık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davada, 15 Temmuz gazisi Ahmet Kansız, müşteki sıfatıyla olay günü yaşadıklarını anlattı - Müşteki Kansız: - "Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına sahip çıkmak, halkın iradesini darbecilere karşı korumak için alanlara çıktık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığı önünde yaralanan 15 Temmuz gazisi Ahmet Kansız müşteki olarak dinlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında başmüfettiş olarak görev yaptığını belirten Kansız, olay günü iş yerinde arkadaşlarıyla birlikteyken arayan yakınlarının askeri hareketlilik olduğuna ilişkin haberleri kendisine aktardığını ifade etti.

Bunun üzerine oğlu Taha Kansız ile Gölbaşı Kaymakamlığına gittiğini anlatan Kansız, kaymakamın "Askeri bir sıkıntı var." dediğini ancak gelişmeler hakkında yeteri kadar bilgisinin olmadığını fark ettiğini söyledi.

Müşteki Kansız, bir süre sonra darbecilerin kontrolündeki uçakların Gölbaşı'nda konuşlu Polis Özel Harekat Başkanlığını vurduğunu aktardı.

"Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına sahip çıkmak, halkın iradesini darbecilere karşı korumak için alanlara çıktıklarını" ifada eden Kansız, ilerleyen saatlerde Jandarma Genel Komutanlığı önüne geldiklerini dile getirdi.

Kansız, karargahın etrafına zırhlı araçların konuşlandırıldığını, yaşlı bir kadının tanktaki askerleri ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiğine şahit olduğunu, bir genci de "Bu ülkenin seçilmiş Başkomutanına uyun, yaptığınız yanlış." dediğini aktardı.

Karargahın önündeki kalabalığın artmaya başladığı esnada bir yarbayın "Dağılın yoksa ateş edeceğiz." şekilde kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Kansız, bir süre sonra helikopterden bulundukları yere ateş edildiğini kaydetti.

Çok sayıda kişinin vurularak düştüğünü gördüğünü anlatan Kansız, "Darbecilerin kurşunuyla vurulan rahmetli Akif ağabeyi benim aracıma getirdiler, bağırsakları dağılmıştı. Arabada bayrak vardı ona sardık. Hastaneye götürdük, burada bu şekilde vurulan çok sayıda kişi gördük. Oğlumun uyarısıyla omzumdan kanlar aktığını gördüm. Olayın şokuyla yaralandığımı sonradan fark ettim. İki gün hastanede yattım. Sinirlere yakın olduğu için bazı şarapnel parçaları çıkarılmadı." diye konuştu.

- "Askerleri ikna etmek istedik"

Darbe girişiminde yer alan askerleri ikna etmek, demokratik tepkilerini dile getirmek dışında bir amaçla hareket etmediklerini vurgulayan Kansız, Jandarma Genel Komutanlığı önündeki askerlerin kendilerine ateş etmelerine neden olacak bir tutum sergilemediklerinin altını çizdi.

Türk milletine karşı darbe girişiminde bulunan herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen Kansız, davaya katılma talebinde bulundu.

Beyanının ardından müşteki Kansız'ın mahkemeye sunduğu olay gününe ait cep telefonuyla çekilen görüntüler izlettirildi.

Görüntülerde, helikopterden sivillere ateş edildiği ve yaralıların hastaneye taşındığı anların yer aldığı görüldü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz Ahmet Kansız darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı Müşteki

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