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Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası sanığına 'kitap davası'

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik görülen suikast girişimi davası sanıklarından Özel Kuvvetlerde görevli Piyade Yüzbaşı Ergün Şahin hakkında, Kara Harp Akademisi Komutanlığı kütüphanesinden aldığı "21.

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik görülen suikast girişimi davası sanıklarından Özel Kuvvetlerde görevli Piyade Yüzbaşı Ergün Şahin hakkında, Kara Harp Akademisi Komutanlığı kütüphanesinden aldığı "21. Yüzyılda Kapital" isimli kitabı gününde iade etmediği gerekçesiyle 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adlî para cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davada Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Enstitüsü Komutanlığı şikayetçi olarak yer aldı. İddianamede Kara Harp Akademisi Komutanlığı'nda eğitim görev okulunda öğrencisi Ergün Şahin (34) görevi gereği söz konusu kuruma ait kütüphaneden almış olduğu "21. Yüzyılda Kapital" isimli kitabı iade etmeden ayrıldığı belirtildi. KİTABIN DEĞERİ 31,86 TL Kurumca iadenin sağlanması için yapılan tüm çalışmalara rağmen Ergün Şahin'in iadeyi sağlamadığının belirtildiği iddianamede, eğitim materyali olan kitabı iade etmeyerek atılı hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği ileri sürüldü. Kütüphaneden bilgiye göre 21. Yüzyılda Kapital isimli kitabının değerinin 31,86 TL olduğu ve Şahin'in 15 Temmuz 2016 tarihinde kitabı iade etmesi gerektiği yer aldı. 7 YIL HAPSİ İSTENDİ İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adlî para cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Ergun Şahin'in tutuklu bulunduğu Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS (görüntülü) sistemiyle bağlanarak ifadesinin alınmasına karar verildi. Ergün Şahin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Cumhurrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi soruşturmasında tutuklanmıştı.

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Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası sanığına 'kitap davası'Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası sanığına 'kitap davası'
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