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Cumhurbaşkanı'na ve Dışişleri Bakanı'na hakaret iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:33 | Son Güncelleme

Çorlu'da gözaltına alınan kişi, tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan İ.D, işçi servisinde, Çavuşoğlu’nun ilçeye yaptığı ziyaret nedeniyle yolların trafiğe kapatılmasını protesto ettiği sırada araçtaki Z.İ, K.T. ve R.Y. ile tartışmaya başladı.

Bunun üzerine iddiaya göre İ.D, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşolu’na hareket etti. Söz konusu 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek İ.D. hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Çorlu HAKARET

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