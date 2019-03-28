Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "17 senedir seçimle Hükümeti ve Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını görenler, başka dümenlerin içine girdiler. Bunun bir ucu dışarıda iken diğer ucu içeridedir ve biz bunları fark ediyoruz, sizler de fark ediyorsunuz." dedi.

Arınç, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında geldiği Ceylanpınar ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Teşkilat üyelerinden yerel seçimler için daha çok çalışmalarını isteyen Bülent Arınç, AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak'ın seçimden zaferle ayrılacağına inandığını ifade etti.

Arınç, daha sonra Gazi Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Bürosuna geçerek, buradaki vatandaşlara hitap etti.

Görev verilmediği için başka partilere geçen adayları eleştiren Bülent Arınç, daha önce partilerinde bulunan bazı kişilerin, AK Parti'yi yıkmak için CHP veya HDP ile bir araya gelmesinin ahlaki ve doğru olmadığını söyledi.

Arınç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halka kulak vererek, onların içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: