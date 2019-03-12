Cumhurbaşkanının adaşı muhtar adayı, yabancı basının gündeminde

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan (20), Dumlupınar Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Cumhurbaşkanının adaşı olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan yabancı basının temsilcilerinin de ilgisini çekerken, Almanya, İtalya ve Fransa'da haber bültenlerinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Dumlupınar Mahallesi'ne muhtar olmak için adaylığını koydu. Geçen yıl Ekim ayında muhtar adaylığını açıklayan ve o tarihten bu yana çalışmalarını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşımasından dolayı uluslararası medyanın da ilgisini çekti. Türkiye'de bulunan yabancı basının temsilcileri Recep Tayip Erdoğan ile röportaj yaparken, haberler Fransa, Almanya ve İtalya'da yayınlandı. Genç muhtar adayı, 3 bin 571 seçmeni bulunan mahallede, 3 rakibine karşı yarışacak.

Muhtar Adayı Erdoğan, "Soyismimiz zaten Erdoğan. Babam hep, 'İleride bir oğlum olursa ismini Recep Tayyip koyacağım' diyormuş. O isim de şükürler olsun ki bana denk geldi. İsmimin hikayesi böyle. Küçüklüğümden beri benim hep bir siyaset merakım vardı. Siyaset yapmayı hep istiyordum. Siyasetin de belli basamakları olacağını düşündüm. Bu seçimin olmasıyla birlikte siyasetin ilk basamağı olan muhtar adaylığından başlamak istedim ve böyle bir yola çıktım. İlk önce sosyal medya hesaplarımdan kendimi tanıtmaya başladım. Daha sonra seçim irtibat bürosu açtım. Orada gelenleri ağırlayarak kendimizi tanıttık. O zamandan bu zamana kadar ki süreçte ev ev dolaşıp, kapı kapı gezip kendimi tanıtıyorum. Seçim süreci böyle geçiyor. Tepkiler de gayet güzel, gayet olumlu. Ev ev gezerken, evlerinde çay içmeye, yemek yemeye çağıranlar da oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Uluslararası basın kuruluşlarının kendisiyle röportaj yapmak istemesini de anlatan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin sevilen bir Cumhurbaşkanı var. Onun isminin artı bir avantajı olduğuna inanıyorum. Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan gelenler oldu. Benimle röportaj yaptılar. İsmin kuvvetinden dolayı dünya çapında tanınma imkanı yakaladım. Hem muhtar adaylığım, hem de ismimin denk gelmesi benim için çok olumlu oldu. İnşallah istediğimiz sonuçları alırız ve ülkemize, milletimize ve mahalle seçmenlerimize iyi bir hizmet yaparız. Her türlü konuda iddialıyım. İnşallah Rab'bim hayırlısını nasip eder. Göreve talibim. İnşallah bu seçimi kazanacağıma da inanıyorum" diye konuştu.

Muhtar adayı Erdoğan tarafından Dumlupınar Mahallesi'ndeki dükkanında ziyaret edilen esnaf Serkan Türk ise, "Kendisinin ismini ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Cumhurbaşkanımızın ismiyle aynı. İsim algısı olarak çok iyi bir algısı oluştu. Sadece Dumlupınar Mahallesi'nde değil, Gölcük'ün tamamında kardeşimizin ismi hafızalara yerleşti. O anlamda çok şaşkınlık yaşamıştık. Ayrıca beni daha çok şaşırtan ise, kendisinin bu genç yaşta bu kadar sorumluluğun üstesinden gelebileceğine inanarak aday olması. Kardeşimizin aktif siyasetin içerisinde mahallenin sorununu çözecek olmasına inanması bizi daha çok mutlu etti. Biz her zaman gençlerin aktif siyasette olmasını istiyoruz. Çünkü gençlerimizin enerjisi daha fazla oluyor. Daha misyonlu ve vizyonlu bir bakış açısıyla bakıyorlar. Klasikten daha uzak oluyorlar. O anlamda genç bir arkadaşımızın mahallemize muhtar adayı olması, isminin Recep Tayyip Erdoğan olmasından sonra daha da mutlu etti bizi" dedi.

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