Cumhurbaşkanının adaşı muhtar adayı, yabancı basının gündeminde

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan (20), Dumlupınar Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Cumhurbaşkanının adaşı olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan yabancı basının temsilcilerinin de ilgisini çekerken, Almanya, İtalya ve Fransa'da haber bültenlerinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Dumlupınar Mahallesi'ne muhtar olmak için adaylığını koydu. Geçen yıl Ekim ayında muhtar adaylığını açıklayan ve o tarihten bu yana çalışmalarını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşımasından dolayı uluslararası medyanın da ilgisini çekti. Türkiye'de bulunan yabancı basının temsilcileri Recep Tayip Erdoğan ile röportaj yaparken, haberler Fransa, Almanya ve İtalya'da yayınlandı. Genç muhtar adayı, 3 bin 571 seçmeni bulunan mahallede, 3 rakibine karşı yarışacak.

Muhtar Adayı Erdoğan, "Soyismimiz zaten Erdoğan. Babam hep, 'İleride bir oğlum olursa ismini Recep Tayyip koyacağım' diyormuş. O isim de şükürler olsun ki bana denk geldi. İsmimin hikayesi böyle. Küçüklüğümden beri benim hep bir siyaset merakım vardı. Siyaset yapmayı hep istiyordum. Siyasetin de belli basamakları olacağını düşündüm. Bu seçimin olmasıyla birlikte siyasetin ilk basamağı olan muhtar adaylığından başlamak istedim ve böyle bir yola çıktım. İlk önce sosyal medya hesaplarımdan kendimi tanıtmaya başladım. Daha sonra seçim irtibat bürosu açtım. Orada gelenleri ağırlayarak kendimizi tanıttık. O zamandan bu zamana kadar ki süreçte ev ev dolaşıp, kapı kapı gezip kendimi tanıtıyorum. Seçim süreci böyle geçiyor. Tepkiler de gayet güzel, gayet olumlu. Ev ev gezerken, evlerinde çay içmeye, yemek yemeye çağıranlar da oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.