Cumhurbaşkanının mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen İHA’ya konuştu

“Soy ismime kadar değiştirdim”

Aldığı tehditlerden dolayı soyadını bile değiştirdiğini söyleyen Mete, “O günden sonra hayatım değişti. Ben kendimi bilerek geri plana attım. Çünkü çok fazla tepki, tehdit aldım ben soy ismime kadar değiştirdim. Beni tehdit ettiler, dağa kaldırırız dediler sen ‘Hoca efendiye’ nasıl laf söylersin dediler. Aldığım tehdit ve küfürlerden dolayı Facebook hesabını kapattım. Eskiden soy ismim ‘Üvezoğlugil’di, soy ismimi ‘Mete’ olarak değiştirdim” ifadelerini kullandı.

“3-4 saatte gittiğim yolu 5 dakikada geçtim”

Daha önce 3-4 saatte gittiği yolu tünel sayesinde 5 dakikada geçtiğini vurgulayan Mete, “Görüntüyü 2015 yılında çektim. Bu arada ben Kahramanmaraşlı değilim Gaziantepliyim. Kışın biz o yolu 3-4 saatte gidiyoruz. Ben o gün Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden internet arızası nedeniyle bir köye gitmiştim. Dönüşte yolu kapatmışlardı çok öfkelenmiştim o öfkeyle bir baktım tünel var. Fark etmeden beni güzel yola çıkartmışlar. Yahu bir saatte gideceğim yolu 5 dakikada geçtim. Hani derler ya her şey yol mu, kardeşim gidemediğin yol senin değildir. Ulaşım her şeyin temelidir. Yolun gitmediği yerler gelişemez. Şu an Türkiye’de bir kadın İstanbul’dan Hakkari’ye kadar gidip ürününü satabiliyor. Eskiden Gaziantep’e gelmeye korkuyorlardı. Çünkü yollar kötüydü” ifadelerine yer verdi.