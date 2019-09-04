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Cumhurbaşkanının mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen İHA’ya konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

"Laf bitti tünel bitmedi" sözüyle fenomen olan ve Cumhurbaşkanının da mitinglerinde videosunu paylaştığı Taner Mete, ilk defa İHA mikrofonlarına konuştu.2015 yılında Kahramanmaraş’ta bir internet arızasına giderken gördüğü tüneli överek fenomen olan Taner Mete, İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuştu.

Cumhurbaşkanının mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen İHA’ya konuştu

"Laf bitti tünel bitmedi" sözüyle fenomen olan ve Cumhurbaşkanının da mitinglerinde videosunu paylaştığı Taner Mete, ilk defa İHA mikrofonlarına konuştu.
2015 yılında Kahramanmaraş’ta bir internet arızasına giderken gördüğü tüneli överek fenomen olan Taner Mete, İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuştu. Mete, o günden sonra hayatının değiştiğini ve PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinden aldığı tehditler yüzünden soyadını bile değiştirdiğini belirtti. Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu paylaşmasının kendisini gururlandırdığını ve tek isteğinin Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf çektirmek olduğunu söyledi.

“Bir günde 5 bin arkadaş beni ekledi”
Videoyu paylaştıktan sonra sosyal medyada bir günde 5 bin kişinin kendisini eklediğini ifade eden Mete, “Facebook’ta 25 30 tane arkadaşım varken, videodan sonra 5 bin arkadaş sınırını doldurdum” dedi.

“O tüneli görünce kendimi tutamadım”
Dağın içinde tüneli görünce kendini tutamadığını ifade eden Mete, “Ben Türksat’ın iletişim çanaklarını falan kuruyorum. Göksun tarafından ana yola geldim baktım yolu kapatmışlar. Çok sinirlendim bir baktım ki yolu sola çevirmişler dağın içine yönlendirdiler. Yanımda bir arkadaşım vardı. Yahu dedim bu dağa yoksa tünel mi yapmışlar. Arkadaşa telefonla çek dedim. Tünelin içine girince o öfkeyle doğaçlama ağzıma ne geldiyse saydım” şeklinde konuştu.

“Soy ismime kadar değiştirdim”
Aldığı tehditlerden dolayı soyadını bile değiştirdiğini söyleyen Mete, “O günden sonra hayatım değişti. Ben kendimi bilerek geri plana attım. Çünkü çok fazla tepki, tehdit aldım ben soy ismime kadar değiştirdim. Beni tehdit ettiler, dağa kaldırırız dediler sen ‘Hoca efendiye’ nasıl laf söylersin dediler. Aldığım tehdit ve küfürlerden dolayı Facebook hesabını kapattım. Eskiden soy ismim ‘Üvezoğlugil’di, soy ismimi ‘Mete’ olarak değiştirdim” ifadelerini kullandı.

“3-4 saatte gittiğim yolu 5 dakikada geçtim”
Daha önce 3-4 saatte gittiği yolu tünel sayesinde 5 dakikada geçtiğini vurgulayan Mete, “Görüntüyü 2015 yılında çektim. Bu arada ben Kahramanmaraşlı değilim Gaziantepliyim. Kışın biz o yolu 3-4 saatte gidiyoruz. Ben o gün Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden internet arızası nedeniyle bir köye gitmiştim. Dönüşte yolu kapatmışlardı çok öfkelenmiştim o öfkeyle bir baktım tünel var. Fark etmeden beni güzel yola çıkartmışlar. Yahu bir saatte gideceğim yolu 5 dakikada geçtim. Hani derler ya her şey yol mu, kardeşim gidemediğin yol senin değildir. Ulaşım her şeyin temelidir. Yolun gitmediği yerler gelişemez. Şu an Türkiye’de bir kadın İstanbul’dan Hakkari’ye kadar gidip ürününü satabiliyor. Eskiden Gaziantep’e gelmeye korkuyorlardı. Çünkü yollar kötüydü” ifadelerine yer verdi.

“Tek isteğim Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf çektirmek”
Tek isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek olduğunu söyleyen Mete, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın benim videomu mitinglerinde paylaşması beni çok gururlandırdı. Tek isteğim, şu ölümlü dünyada Cumhurbaşkanımızla bir fotoğraf çektirmektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanının mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen İHA’ya konuştu

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