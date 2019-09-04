Cumhurbaşkanının mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen İHA’ya konuştu

"Laf bitti tünel bitmedi" sözüyle fenomen olan ve Cumhurbaşkanının da mitinglerinde videosunu paylaştığı Taner Mete, ilk defa İHA mikrofonlarına konuştu.

2015 yılında Kahramanmaraş’ta bir internet arızasına giderken gördüğü tüneli överek fenomen olan Taner Mete, İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuştu. Mete, o günden sonra hayatının değiştiğini ve PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinden aldığı tehditler yüzünden soyadını bile değiştirdiğini belirtti. Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu paylaşmasının kendisini gururlandırdığını ve tek isteğinin Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf çektirmek olduğunu söyledi.

“Bir günde 5 bin arkadaş beni ekledi”

Videoyu paylaştıktan sonra sosyal medyada bir günde 5 bin kişinin kendisini eklediğini ifade eden Mete, “Facebook’ta 25 30 tane arkadaşım varken, videodan sonra 5 bin arkadaş sınırını doldurdum” dedi.

“O tüneli görünce kendimi tutamadım”

Dağın içinde tüneli görünce kendini tutamadığını ifade eden Mete, “Ben Türksat’ın iletişim çanaklarını falan kuruyorum. Göksun tarafından ana yola geldim baktım yolu kapatmışlar. Çok sinirlendim bir baktım ki yolu sola çevirmişler dağın içine yönlendirdiler. Yanımda bir arkadaşım vardı. Yahu dedim bu dağa yoksa tünel mi yapmışlar. Arkadaşa telefonla çek dedim. Tünelin içine girince o öfkeyle doğaçlama ağzıma ne geldiyse saydım” şeklinde konuştu.