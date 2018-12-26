CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanının yargıya emir vermemesi gerekiyor. Türkiye'nin temel problemi bu. Akpınar'ın ordusu mu, yargısı mı, emniyeti mi var, örgütü mü var? İçişleri Bakanı, 300-400 bin kişilik emniyet emrinde, parti genel başkanlarını ve milletvekillerini nelerle tehdit ediyor?" dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin "ekonomik, siyasal ve toplumsal kriz" ortamında seçime gittiğini savunan Bekaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplumu kutuplaştırıcı bir seçim söyleminde bulunduğunu ileri sürdü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasına yönelik söylemlere de değinen Bekaroğlu, "Aday olarak gösteriyorlar. Giderken de torba veriyorlar. İstanbul'a indirimlerle gidecek. Millete seçim yatırımıyla, 'rüşvet' deyince kızıyorlar, gidiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik açıklamalarının doğru olmadığını belirten Bekaroğlu, Türkiye'de önceki seçimlerde bu kadar gerginlik yaşanmadığını kaydetti.