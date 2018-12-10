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Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: - "Cumhurbaşkanı'na Anayasa'da olmayan yetkiler veriliyor. Bu olmaz, Türkiye böyle bir sistemi yürütemez"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanı'na Anayasa'da olmayan yetkiler veriliyor. Bu olmaz, Türkiye böyle bir sistemi yürütemez." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra, Cumhurbaşkanı'na yürütme dışında yasama ve yargı yetkisi de tanındığını, bunun yanlış olduğunu savundu.

Yeni sisteme geçilmesinden sonra yapılan tüm düzenlemelerde Cumhurbaşkanı'na yeni yetkiler verildiğini belirten Bekaroğlu, Türkiye'nin hızla "tek adam rejimine" doğru gittiğini öne sürdü.

Bekaroğlu, cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhurbaşkanı'na 12 yerde yetki verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'na Anayasa'da olmayan yetkiler veriliyor. Bu olmaz, Türkiye böyle bir sistemi yürütemez. Bu yetkiler padişah, kral yetkilerini aştı. Kral seçmiyoruz, yasalar içerisinde ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı seçiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Bekaroğlu, teklife, "Cumhurbaşkanı tarafından dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam eder." şeklinde madde eklendiğini söyledi.

Bu kişilerin görevleri esnasında büyükelçi gibi diplomatik dokunulmazlık alacağını anlatan Bekaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaşıkçı krizinde, o gelenlerin tamamı büyükelçi unvanıyla diplomatik misyonla geldiklerinden dolayı Türkiye onları arayamadı, alıkoyamadı. Şimdi Cumhurbaşkanı'na bir yetki veriliyor. Herhangi bir sebepten dolayı, büyükelçi gibi bu adamlara bir görev veriyor, döndükten sonra kırmızı pasaportu geri alınmazsa büyükelçi yetkisi kullanmaya devam ediyor. Bu ciddi şekilde sakıncalı. Türkiye'yi muz cumhuriyetine getirdiler. Bunlar Cumhurbaşkanı'na zarar veriyorlar."

Bir basın mensubunun, 3600 ek gösterge gibi seçim vaatlerine ilişkin sorusuna Bekaroğlu, Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini savunarak, "Bir şey verecek durumda değiller." karşılığını verdi.

Mehmet Bekaroğlu, 31 Mart'tan sonra ağır şekilde bir IMF programı uygulanacağını öne sürdü.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

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