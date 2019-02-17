Cumhurbaşkanlarının lisesi yenilendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 6. Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk'ün de mezun olduğu, 107 yıllık tarihi İstanbul Eyüp Anadolu Lisesi, yeni yüzüyle eğitim hayatını sürdürüyor.

Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Reşadiye Numune Mektebi" olarak 1911-1912 yılları arasında eğitim-öğretim hayatına başlayan, Eyüp Anadolu Lisesi bünyesinde yeni yapılan Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Proje Ofisi ve okulun ilk müdürü olan Mekki Bey adına oluşturulan, "Mekki Bey Sergi Salonu"nun açılışı yapıldı.

Açılış törenine Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütcü, 1690-1981yılları arasında okulda öğretmenlik ve müdürlük yapmış olan 94 yaşındaki Ali Rıza Uslu, öğretmenler, okula bağışta bulunan hayırseverler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Abdullah Dölek ve 94 yaşındaki Ali Rıza Uslu ile protokol üyelerinin Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nun açılışını yapması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sürdü.