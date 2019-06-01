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Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Genelgesi Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 06:41 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin maddeler içeriyor.Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, bu yıl başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin maddeler içeriyor.
Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, bu yıl başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek.
Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak olup Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.
Genelgeye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma kutlamalarına yönelik gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri davetiye belge ve görsel dokümanlar İletişim Başkanlığınca oluşturulacak www.15temmuz.gov.tr internet sitesinde bulunan kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.
Son olarak genelgede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirileceği yer aldı.

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