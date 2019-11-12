HABER

Cumhurbaşkanlığı: ABD ile yeni sayfa açmaya hazırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 21:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Washington temasları öncesinde ABD ile sorunların çözülebileceği ve Türkiye’nin yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı: ABD ile yeni sayfa açmaya hazırız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı görüşme öncesi Twitter hesabından ılımlı mesajlar paylaştı.

Erdoğan'ın Washington yolunda uçakta olduğu sıralarda yapılan paylaşımlarda ABD ile ilişkilerde ciddi zorluklar bulunmasına rağmen bunların çözülmesinin mümkün olduğu mesajı verildi. İki liderin de güçlü bir işbirliğinin önemini bildiğini kaydeden Altun, "Yeni bir sayfa açıp stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" dedi.

YPG'ye desteğin sonlandırılmasını bekliyoruz

YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi konusunda ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların tamamen hayata geçirilmediğini, YPG'nin hâlâ Menbiç ve Tel Abyad'da bulunduğunu ve sivillere karşı terör saldırıları düzenlediğini belirten Altun, "Müttefikimizin YPG terör örgütüne desteğini sonlandırmasını bekliyoruz" dedi.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Beyaz Saray'a davet edilmesi konusunu da gündeme getiren Altun, bunun büyük bir hata olacağı ve ilişkileri derinden zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Suriye'de petrol gelirleri ile ilgili son dönemde gündeme gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirten Altun, "Suriye'nin doğal kaynakları Suriyelilere aittir, bazı terör örgütlerine değil. Bu kaynakların gelirini YPG'ye vermek uzun vadeli istikrarı, farklı etnik ve dini grupların birlikte var olmasını riske atacaktır" dedi.

ABD'li yetkililer, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını gönderilecek ek güç ve SDG ile birlikte koruyacaklarını ve gelirin SDG'ye gideceğini açıklamıştı.

"F-35 programı hayati önemde"

Rusya'dan S-400‘lerin alımı konusunda Türkiye'nin tutumunun ABD ile paylaşıldığını belirten Altun, Türkiye'nin füze savunma sistemine ihtiyacının acil olduğunu, ABD'nin bunu kabul etmesi gerektiğini kaydederek "Türkiye'nin F-35 programına katılımı savunma ortaklığımız açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Altun Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidinin hiçbir zaman yapıcı sonuçlara yol açmadığını belirterek "Bu tür önlemler ikili ilişkilerimize daha fazla zarar verecek şekilde geri tepecek ve sadece ABD'nin bölgedeki konumunu ve güvenilirliğini zayıflatacaktır. Sadece Türk-Amerikan işbirliğini tahrip etmek isteyenler kazanacaktır" ifadesini kullandı.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Yunanistan - Türkiye sınırında sıkışan ABD'li IŞİD zanlısı hakkında hükümet yetkilisinden açıklama: Ülkesiyle görüşülüyorYunanistan - Türkiye sınırında sıkışan ABD'li IŞİD zanlısı hakkında hükümet yetkilisinden açıklama: Ülkesiyle görüşülüyor
Adıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltıAdıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

İstanbul'da silahlı saldırı!

İstanbul'da silahlı saldırı!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

Son dakika: Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.