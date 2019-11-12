Cumhurbaşkanlığı: ABD ile yeni sayfa açmaya hazırız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı görüşme öncesi Twitter hesabından ılımlı mesajlar paylaştı.

Erdoğan'ın Washington yolunda uçakta olduğu sıralarda yapılan paylaşımlarda ABD ile ilişkilerde ciddi zorluklar bulunmasına rağmen bunların çözülmesinin mümkün olduğu mesajı verildi. İki liderin de güçlü bir işbirliğinin önemini bildiğini kaydeden Altun, "Yeni bir sayfa açıp stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" dedi.

YPG'ye desteğin sonlandırılmasını bekliyoruz

YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi konusunda ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların tamamen hayata geçirilmediğini, YPG'nin hâlâ Menbiç ve Tel Abyad'da bulunduğunu ve sivillere karşı terör saldırıları düzenlediğini belirten Altun, "Müttefikimizin YPG terör örgütüne desteğini sonlandırmasını bekliyoruz" dedi.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Beyaz Saray'a davet edilmesi konusunu da gündeme getiren Altun, bunun büyük bir hata olacağı ve ilişkileri derinden zedeleyeceği uyarısında bulundu.