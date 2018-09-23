Cumhurbaşkanlığı aşçılarının tarifi ile aşure yapıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MUHARREM ayı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 13 ilde valilikler aracılığıyla aşure dağıtımı yapıldı. İzmir'de de üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram edildi. Aşure dağıtımına katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, aşurenin, Cumhurbaşkanlığı aşçılarının verdiği tarifle yapıldığını söyledi. Muharrem ayı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 13 ile talimat verildi. Aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, İstanbul gibi kentlerin de bulunduğu yerlerde aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanlığı aşçılarının tarifleri ile yapılan aşure, vatandaşlara ikram edildi. İzmir’de Konak Meydanı’nda dev kazanlarla, aşure ikramı yapıldı. Aşure almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti İzmir milletvekillerinden Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, birlikte aşure dağıttı. Koç, İzmir’e özel olarak geldiğini belirterek, "İzmir'de olmak mutluluk verici. 13 farklı ilde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün aşure dağıtmaktayız. İzmir’in evladı olarak burada görevlendirildim. Şu anda da aşureleri dağıtıyoruz. Aşure, Cumhurbaşkanlığı aşçılarının özel bir tarifi ile yapıldı. Tarif bütün valiliklere dağıtıldı. Valilikler de bu tarife uyarak aşure yaptı. Herkesin Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.

