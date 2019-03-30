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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 00:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine atama gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine atama gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 402 Vergi Müfettiş Yardımcısı atandı. Kararda, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine de, Yusuf Sarınay, Muharrem Selçuk, Selman Tokpunar ve Ekrem Keleş atandı.

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