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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet Brüksel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Brüksel'de AB ve NATO'da görüşmeler gerçekleştirdi

BRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve NATO'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Aybet, üyesi olduğu Dünya Ekonomik Forumu Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi'nin AB Komisyonu'nda düzenlenen toplantısına katıldı.

"Daha Girişimci, Kapsayıcı, Refah Dolu Bir Gelecek Amaçlı Yeni Avrupa Manifestosu" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda, değişen dünya düzeninde Avrupa'nın geleceği ile ilgili olarak güvenlik ve teknolojinin hızla gelişen boyutları ele alındı.

AB ülkelerinden devlet yetkilileri, düşünce kuruluşu başkanları, akademisyenler, teknoloji firmalarının yöneticileri, AB Komisyonu Genel Müdürleri ve AB Tomisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen de katıldığı toplantıda Aybet, değişen dünya düzeninde Türkiye-Avrupa ilişkileri üzerine bir konuşma yaptı.

- İkili temaslar

İkili temaslar da gerçekleştiren Aybet, Dünya Ekonomik Forumu Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi Eş Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'la görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz konusu ile Slovakya'nın AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) dönem başkanlığı, Türkiye-Slovakya ilişkileri ve uluslararası örgütlerle iş birliğinin önemi vurgulandı.

NATO'da Siyasi İşler ve Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Alejandro Alvargonzalez ile görüşen Aybet, Doğu Akdeniz ve NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin geçen hafta Akdeniz Diyaloğu ortakları ile Ankara'ya gerçekleştirilen ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aybet, NATO Yükselen Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Antonio Missiroli ile siber ve hibrit tehditlere karşı iş birliği ve NATO'nun Barış ve Güvenlik için Bilim programının teknoloji ve dijitalleşme alanında Türk üniversiteleri ile daha yoğun ortak projeler geliştirmesini görüştü.

Aybet, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile de bir araya geldi.

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