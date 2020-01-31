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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, İngiltere'de temaslarda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Aybet'in İngiltere Başbakanı Johnson'ın Dış Politika Başdanışmanı Quarrey ve Strateji Başdanışmanı Lister ile görüşmesinde Türkiye-İngiltere ilişkileri, Libya'daki son durum, dörtlü zirve hazırlıkları ve İdlib'de yaşananlar ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi David Quarrey ve Strateji Başdanışmanı Edward Lister ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Brexit sonrası Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler, ikili serbest ticaret anlaşması, Berlin süreci, Libya'daki son durum, dörtlü zirve hazırlıkları, Suriye'de Türkiye'nin teröre karşı mücadelesindeki güvenlik öncelikleri ve Suriyelilerin güvenli, gönüllü şekilde evlerine dönüşü ele alındı.

İdlib'deki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz, göç dalgasının önlenmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının da konuşulduğu görüşmelerde, her iki ülke arasında bölgesel konularda iş birliğinin bölge istikrarı ve refahı için öneminin altı çizildi.

Görüşmelerde Aybet'e Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın refakat etti.

Aybet, Londra'daki temasları çerçevesinde Kraliyet Savunma Araştırmaları Akademisinde eğitim gören 50'yi aşkın ülkeden üst düzey askeri personele ve diplomata "değişen dünyada Türk dış politikası ve ulusal güvenlik" konusunda bir konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet İletişim Başkanlığı

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