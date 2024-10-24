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Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret etti: 'Uykudakiler Uyansın'

24.10.2024 07:38
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Türkiye Ankara’daki terör saldırısından hayatını kaybeden şehitlerimize ağlarken dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Yiğit Bulut yaptıkları açıklamada saldırı için İsrail'i işaret etti. Bulut, "Akıl tutulması yaşayanlar, hala soruyor musunuz; Türkiye’ye nasıl saldıracaklar! Uykudakiler uyansın!' dedi.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Ankara’daki saldırı sonrası İsrail’i işaret etti: 'Uykudakiler Uyansın'

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralının olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Savunma Bakanı Yaşar Güler saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiğine işaret ederken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları dikkati çeken paylaşımlarda bulundu.

Saldırıdan hemen sonra paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu "İsrail bize saldırmaz diyenler nerede?" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da İsrail'i işaret ederek şunları söyledi:

"'İsrail Türkiye’ye nasıl saldıracak' diye olayı küçültmeye çalışanlar! İyi okuyun!
Neden TUSAŞ? Türkiye’nin 5. nesil uçak alımına, proje ortaklığına, tedarik etmesine engel olan küresel güçler, Türkiye’nin kendi muharip uçağını insansız hava araçlarını yaptığı tesise saldırıyor! Daha doğrusu köpeklerini saldırtıyor! Ne zaman? “Terör bitsin” çağrısı yapıldığının ertesi günü!

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'UYKUDAKİLER UYANSIN'

Başkan Erdoğan Türkiye'nin 100 yıllık batı emperyalizmine esaretine son verme yolunda BRİCS zirvesinde olduğu saatlerde!! Akıl tutulması yaşayanlar, hala soruyor musunuz; Türkiye’ye nasıl saldıracaklar! Türk yurduna yönelik küresel saldırı çoktan başladı! Uykudakiler uyansın!"Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ankara İsrail terör saldırısı TUSAŞ saldırı Yiğit Bulut
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