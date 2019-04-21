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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 6’ncı ve son ayağı olan Sakarya-İstanbul etabının başlangıcında, milli bisikletçi Feritcan Şamlı 10 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifi ile damgasını vurdu.55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 6’ncı ve son ayağı olan Sakarya - İstanbul etabı başladı.

55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 6’ncı ve son ayağı olan Sakarya-İstanbul etabının başlangıcında, milli bisikletçi Feritcan Şamlı 10 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifi ile damgasını vurdu.
55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 6’ncı ve son ayağı olan Sakarya - İstanbul etabı başladı. 172,4 kilometre boyunca pedal çevirerek bitiş çizgisine ulaşılacak olan son etabın startı öncesi Milli bisikletçi ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Feritcan Şamlı, 10 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı ve eski milli sporcu Merve Demircioğlu’na sahnede sürpriz evlilik teklifinde bulundu.
Takımıyla birlikte sahneye çıkan ve evlilik teklifini etmek için mikrofonu eline aldığı esnada heyecanlı dakikalar yaşayan Feritcan Şamlı, “Yaklaşık 10 yıllık bir arkadaşlığımız oldu. Hayatının geri kalan kısmını benimle geçirmek ister misin. Benimle evlenir misin?” diyerek yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Sahnede yapılan sürpriz evlilik teklifinin Demircioğlu tarafından kabul edilmesi, alanda bulunanlar tarafından alkış aldı.
55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda evlenme teklifi alan Merve Demircioğlu, “Uzun yıllardır birlikteliğimiz var. Böyle bir organizasyonda, böyle bir teklifi almak gerçekten çok gurur verici. Çok mutluyum, birde kendisi beyaz formayı kazanarak beni gerçekten çok mutlu etti. Onun üzerine böyle bir teklifi almak çok güzel bir şey” dedi.

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