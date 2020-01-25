HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 04:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak ulaştırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak ulaştırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülmektedir. Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların ’0 312 258 23 23’ numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD: “TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak”AFAD: “TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak”
Enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldıEnkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması!

MSB'den Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'daki deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem dünya basınında!

Dünya basını Elazığ depremini böyle duyurdu!

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altında kalan hamile kadın, ekipler tarafından böyle kurtarıldı

Deprem sonrası mucize! Hamile kadın enkazdan böyle kurtarıldı

RTÜK Başkanı Şahin'den deprem sonrası 'hassasiyet' çağrısı!

RTÜK Başkanı'ndan 'hassasiyet' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.