Cumhurbaşkanlığı doğrulama platformu kuruyor: Uzmanlar 'Doğru Mu' için ne diyor?

Sürecin buraya evrilmesinin talihsiz bir durum olduğunu söyleyen Örsek, "Bizim ağımız içinde bulunan doğrulama kurumlarının siyasi aktörlerden bağımsız editoryal çalışmalarını gerçekleştirmelerini, bağımsızlık ve şeffaflık kriterlerine uymalarını savunuyoruz. Hükümetlerin bu tarz projelerinde bunun karşılanması pek mümkün değil" diyor.

ABD merkezli The International Fact-Checking Network (Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı) Direktörü Baybars Örsek'e göre böyle bir platformun kurulması, Türkiye'de medya ve siyasi atmosferdeki kutuplaşmanın derinliğine dair bir gösterge.

Ancak uzmanlar, doğrulama platformlarının temelinde şeffaflık ve bağımsızlık kriterleri olduğu için bu durumun bilgi kirliliğinin artmasına yol açabileceği görüşünde.

Devlete bağlı bir doğrulama platformunun kurulduğu tek ülke Türkiye değil.

En son Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Doğru Mu adında bir doğrulama platformunun kurulacağını açıkladı.

"2009 yılında bir grup bilim insanı ve bilim meraklısı tarafından kurulan platform, web ve sosyal medyadaki domuz gribi ile ilgili yanlış iddiaları ve sahte bilimsel içeriği çürüterek yayın hayatına başladı."

Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. H. Akın Ünver, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) için kaleme aldığı "Türkiye'de Doğruluk Kontrolü ve Doğrulama Kuruluşları" adlı araştırmasında Türkiye'deki ilk doğrulama platformunun Yalan Savar olduğunu belirtiyor:

Doğrulama platformları, yanlış bilgi ve sahte habere karşı farklı yöntemler kullanarak doğru bilgiyi ortaya çıkarmaya çalışan kurumlar olarak tanımlanabilir.

Siyasal iletişim ve gazetecilik üzerine dersler veren iletişim akademisyeni Dr. Sarphan Uzunoğlu da, "İletişim Başkanlığı'nın bu alana adım atması Türkiye'nin hakikatini belirleyebilecekleri anlamına gelmiyor. Zira doğrulama kuruluşları güçlerini tarafsızlıkları ve yöntemlerinden alıyor" yorumunda bulunuyor.

Peki doğrulama platformlarının yanlış bilgiyi yaymadığına ve doğru bilgiyi verdiğine nasıl güvenilebilir?

Ancak bütün doğrulama platformlarının bu amacı taşıdığı söylenemez.

Böylece doğrulama platformları, medyanın ve siyasetin güvenilirlik krizine karşı çare olma ümidiyle ortaya çıktı.

"Bazıları bu kırılmadan, politik aktörler ve medyanın güvenilirlik krizinden kaynaklanan dezenformasyonu sorumlu tutarken bazıları da mevcut siyasi kurumlara olan genel güvensizliğin buna neden olduğunu söylüyor" diyen Uzunoğlu'na göre Türkiye'de de son 20 yılda kurumlara olan inanç yok oldu.

Uzunoğlu, 2016 yılında ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ve İngiltere'de Brexit referandumunun siyasi bir kırılma olduğunu vurguluyor.

Siyasal iletişim ve gazetecilik üzerine dersler veren iletişim akademisyeni Dr. Sarphan Uzunoğlu, son yıllarda Türkiye'de doğruluk platformlarının çoğalmasını küresel trendin bir parçası olarak görüyor.

O günden beri Türkiye'de Malumatfuruş, Evrim Ağacı, Doğruluk Payı, Teyit.org, Günün Yalanları, Fact Checking Turkey, Doğrula gibi doğrulama platformları faaliyete geçti.

Kendisine her doğrulama platformu diyeni IFCN'e kabul etmediklerini vurgulayan Örsek, "İnternette zaten büyük bir bilgi kirliliği var, herhangi bir kurum kendini doğrulama platformu olarak tanıtıp güveni suistimal etmeye çalışabilir" açıklamasında bulunuyor.

Doğruluk Payı'nın kurucularından olan Baybars Örsek ise 2019 yılında IFCN'in direktörlüğüne geçti.

Türkiye'de sadece Doğruluk Payı ve Teyit.org, IFCN üyesi.

Halka açık internet siteleri, finansmanları, yönetimleri, içeriklerin yapılış şekilleri ve metodolojileri gibi 32 farklı kriterde değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra doğrulama platformları IFCN (International Fact-Checking Network - Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı) bünyesine dahil olabiliyor.

Uzunoğlu, "Aslında kolay yanıtlar var. Örneğin IFCN diye bir ağ var ve küresel olarak doğrulamacıların kullanabilecekleri metodolojik bir yapı öneriyor" cevabını veriyor.

Örsek'e göre Türkiye'deki doğrulama platformlarının en büyük sorunu geniş kitlelere ulaşmakta sıkıntı yaşamaları.

Bunun nedenini de Türkiye'deki kutuplaşma ve medyayı elinde tutan sermaye yapısındaki tekelleşme olarak açıklıyor.

Finansman ve sürdürülebilirlik açısından da doğrulama platformlarının sıkıntıları olduğunu belirten Örsek, "Her şeye rağmen Türkiye'deki doğrulama kurumları dünyadaki muadillerinin üstüne çıkan kalitede işler yaparak önemli bir rol üstleniyorlar" sözlerini sarf ediyor.

Etkililer mi?

Diğer yandan Dr. Sarphan Uzunoğlu doğrulama platformları için, "Tabii ki ideolojiler yokmuş gibi, dünyada tek bir hakikat varmış gibi davranmak da hatalı. Çoğu zaman bir doğrulama ya da yanlışlamayı görmek insanların fikrini değiştirmiyor" saptamasında bulunuyor.

Kadir Has Üniversitesi'nden Akın Ünver de EDAM için kaleme aldığı raporda çeşitli araştırmalara dayandırarak, "Doğruluk kontrolünün hedef kitlenin inanç ve görüşlerini değiştirdiği iddiasını destekleyecek yeterli kanıt yoktur" ifadesini kullanıyor.