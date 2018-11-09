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Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'dan atama kararları: İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlıklarına atandı

09.11.2018 03:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına atandı. Kalın'a 'Büyükelçi' ünvanı verildi.

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'dan atama kararları: İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlıklarına atandı

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına atandı.

Kalın'a 'Büyükelçi' ünvanı verildi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü görevini yürütüyordu.

İsrafil Kışla ise Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin milletvekili ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı.

Kararlar kapsamında Yunanistan Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik merkeze alındı ve yerine Burak Özügergin atandı.

Somali, Fas, Paraguay, Mali ve Benin büyükelçiliklerine de atamalar yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliklere vergi müfettişleri Armağan Sütlüoğlu, Yakup Arslan, Selçuk Sönmez, Kadir Şahin, Emrah Arslan ve Ömer Faruk Toklu atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar ise görevden alındı.

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