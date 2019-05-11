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Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 04:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların karşılanmaları ve uğurlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı - Cumhurbaşkanının yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak - Cumhurbaşkanını yurt dışı seyahatlerinde bu kişilerin dışında Cumhurbaşkanına vekalet edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı da karşılayacak ve uğurlayacak - TBMM Başkanının yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılanma ve uğurlanmasında vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı ya da vekili, bakanların karşılanma ve uğurlanmasında ise vali ve belediye başkanı veya görevlendirilecek birer yetkili hazır olacak

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların karşılanmaları ve uğurlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların yurt içi ve yurt dışına yapacakları seyahatlerde uygulanacak karşılanma ve uğurlamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanının yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak.

Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada vali, belediye başkanı ve garnizon komutanının dışında, Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişiler hazır olacak.

Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerinde valinin, belediye başkanın, garnizon komutanın ve Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişilerin dışında Cumhurbaşkanına vekalet edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı bulunacak, bu kişilerin dışında sivil veya resmi görevli bulunmayacak.

Öte yandan karşılama ve uğurlamada turkuaz halı serilecek ve gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede gerçekleştirilen seyahatlerde asker/jandarma mangası bulundurulacak.

- TBMM Başkanının karşılanma ve uğurlanması

TBMM Başkanını yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde, sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekili karşılayacak ve uğurlayacak.

Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada ise sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekili hazır olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılarının yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde, karşılama ve uğurlamada sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekili hazır bulunacak. Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde ise sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekili karşılayacak ve uğurlayacak.

- Bakanların seyahatleri

Genelgeyle, bakanları yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılayacak ve uğurlayacaklar da belirlendi.

Buna göre, bakanları yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada vali ve belediye başkanı veya bunlar tarafından görevlendirilecek birer yetkili ile ilgili bakanlığın il temsilcisi hazır bulunacak.

Bakanları Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde sadece vali tarafından uygun görülecek bir temsilci karşılayacak ve uğurlayacak.

- Öğrenciler olmayacak

Genelgeye göre, kara yolu ile yapılacak seyahatlerde karşılama ve uğurlama Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların katılacağı ilk/son program mekanında yapılacak.

Karşılama ve uğurlamalarda, ilde görevli diğer bürokratların ayrıca protokol oluşturmasına izin verilmeyecek, karşılama veya uğurlama işlemi tören şekline dönüştürülmeyecek.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların karşılanma ve uğurlanmaları esnasında, gerek karşılama/uğurlama mahallinde ve gerekse yol güzergahı boyunca öğrenciler bulundurulmayacak.

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