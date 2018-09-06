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Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 03:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.


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