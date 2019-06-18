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Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri 7" Bulgaristan’da gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:08 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleşen “Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri-7” projesi kapsamında Bulgaristan’da Razgrad ve Silistre Dulovo şehirleri ziyaret edilerek etkinlikler gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleriyle, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği tarafından Balkan ülkelerinde yedincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri-7" kültürel etkinlikleri kapsamında Balkanlar’da yaşayan Türk soydaşlarla buluşuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri 7" Bulgaristan’da gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleşen “Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri-7” projesi kapsamında Bulgaristan’da Razgrad ve Silistre Dulovo şehirleri ziyaret edilerek etkinlikler gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleriyle, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği tarafından Balkan ülkelerinde yedincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erenleri-7" kültürel etkinlikleri kapsamında Balkanlar’da yaşayan Türk soydaşlarla buluşuldu. Bulgaristan’ın Razgard ili ve Silistre’ye bağlı Karalar kasabasında geniş katılımlarla kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Karalar köyündeki etkinliklere Razgrad Valisi Günay Hüsmen ve Razgrad Bölge Müftüsü Mehmet Ağla da katıldı. Yoğun kalabalığın olduğu program; Alevi Bektaşi kanaat önderleri, elli halife babanın ve dervişlerin programa katılımıyla gerçekleşti. Halife Babalar Ali Veli Mandacı, Seyit Ali Şahin Neşeli, Halil İbrahim Koz, Veli Ali Kayguz, İsmail Paris ve Mehmet Emin Ahmet Türkmen Alevi Bektaşi Derneğinin bu bölgedeki yaptığı etkinlikler sayesinde anavatan Türkiye’de yaşayan canlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, bu etkinliğe destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler’e teşekkür ettiler.
Halife Babalar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hep ayakta güçlü bir devlet olması için dualar etti. Razgrad Valisi Günay Hüsmen de konuşmasında Türkiye ve Bulgaristan’ın kardeş devlet olduğunu, bu etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluğu, kardeşliği ve barışı pekiştirdiğini, bu etkinliklerin devam etmesinin gerekliliğine değinerek bu coşkulu kalabalığın katılımını takdir etti.
Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Genel Başkanı Özdemir Özdemir ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen ve Balkanlar’a gelip buradaki insanlarla, kardeşliği, dostluğu, medeniyeti, birlik ve beraberliği, insan sevgisini en ücra köşelere kadar götürme gayesi güden alperenlerin hatıralarını canlandırmak istiyoruz" dedi.
Özdemir, “21. yüzyılda Bulgaristan’daki soydaşlarımızla bir arada olmak, aynı sofrada yemeğimizi paylaşmak, yüzyıllar boyunca yaşatılan kültürel geleneklerimizi hep birlikte anmak, genç kuşaklara aktarmak ve sağlam dostluk temellerini oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kültür ve Turizm Bakanımızın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen

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