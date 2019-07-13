BİLECİK (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. 'Cumhur var, cumhuriyet yok' diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından Söğüt'ün ehline emanet edildiğini ve emanetin başlarının üstünde olduğunu söyledi.

Emanete rikkat ve riayetin boyunlarının borcu olduğunu belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, Söğüt'e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz.

Yerimizde saymayacağız, yılgınlığa düşmeyeceğiz, bir günümüz diğerine eşit olmayacak. Şunu biliniz ki Söğüt’ün yüzünü kara çıkarmayacağız.

Vaatlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız.

Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğiz.

Söğüt için gövdemizi taşın altına koyacağız.

Ne demişsek yapacağız, neyi söylemişsek başaracağız. Neyin sözünü vermişsek yerine getireceğiz.

Türk milleti, 31 Mart seçimlerinde bizlere güvenini göstermiştir,

Cumhur İttifakı’na verdiği değeri ispatlamıştır.

31 Mart'ta Söğüt kazanmış, huzur kazanmış, Türkiye kazanmıştır.

31 Mart'tan ülkemiz güçlenerek çıkmıştır.

Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir."