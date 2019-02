KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye ile ilgili çok güçlü hayallerimiz, ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok güçlü avantajları olacak." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül'e destek vermek için Kocaeli'ye geldiklerini, bunun AK Parti ailesinin bir kadın dayanışması örneği olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, Gönül ile uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, güzel paylaşımlar elde ettiklerini anlattı.

- "Kocaeli inşallah yine 13-0 yapacak"

Kocaeli teşkilatlarının, çalışkanlık ve elde edilen başarılarla farklılığını ortaya koyduğunu dile getiren Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar AK Parti olarak, Kocaeli'de her zaman yüzümüz güldü. Şu an AK Parti olarak 12 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ile halkımıza güçlü hizmetler sunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak bu dönemde Kocaeli'de inşallah yine 13-0 yaparak önemli bir zafere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Kocaeli teşkilatlarımıza ve vatandaşlarımıza güveniyoruz. Kocaeli'yi her zaman takip ediyoruz. Her geldiğimizde yeniliklerin, güzelliklerin sürüyor olmasından da her zaman memnuniyet duyduk."