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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 22:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Milletimiz terör örgütü PKK’nın ve onun Suriye uzantısı YPG’nin adını anmadan yapılan sözümona kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının farkındadır.” dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ve Hakkari’de PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Milletimiz terör örgütü PKK’nın ve onun Suriye uzantısı YPG’nin adını anmadan yapılan sözümona kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının farkındadır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ve Hakkari’de PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla başsağlığı dileklerini iletti. Altun, yaptığı açıklamada, terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, PKK’nın ve onun Suriye uzantısı YPG’nin adını anmadan yapılan kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının altını çizdi. Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, “Suriye ve Hakkari’de PKK/YPG’li teröristlerce yapılan alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimiz terör örgütü PKK’nın ve onun Suriye uzantısı YPG’nin adını anmadan yapılan sözümona kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının farkındadır. PKK ve YPG’ye terör örgütü diyemeyenler, terör örgütünün psikolojik harp unsurları olarak vazife icra etmektedirler.” ifadelerini kullandı.

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