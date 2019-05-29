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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 18:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır."

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