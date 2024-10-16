Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Vatandaş diplomasisi' vurgusu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programında yaptığı konuşmada, dünyanın 20. yüzyıldan 21. yüzyıla birtakım bölgesel ve küresel çatışma ve krizlerin gölgesinde girdiğini belirtti.

yüzyılın ilk çeyreğinde de bu çatışmaların derinleşerek devam ettiğini ifade eden Altun, bugün siyasi, sosyal ve ekonomik sınamalarla karşı karşıya olduklarını, bu vasatta, uluslararası ilişkilerin doğasının da değişime ve dönüşüme uğradığını söyledi.

Uluslararası ilişkilerin bir yandan klasik diplomasi anlayışıyla yürütülürken diğer yandan çatışmalara, krizlere savaşlara sahne olduğunu ancak devletlerle toplumlar arasında yeni etkileşim kanallarının tesis edildiğini anlatan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan, fikir ve meta hareketliliğinin hız kazandığı, küreselleşmenin yoğunlaştığı bu dönemde devletler arası etkileşimler yanında toplumdan topluma etkileşimler de öne çıkıyor. Bu da yetmiyor, toplumdan topluma etkileşim süreçleri de dönüşüyor ve artık bireyden bireye etkileşim diyebileceğimiz yeni bir kamu diplomasisi anlayışı hakim oluyor. Bizler de büyük, güçlü ve iddialı bir ülke olarak, uluslararası ilişkilerin değişen doğasına uyum sağlıyoruz, faaliyetlerimizi buna göre tanzim ediyoruz. Spordan kültür sanata, gastrodiplomasiden dijital diplomasiye tüm kamu diplomasisi alanlarında varlık göstermeye çalışıyor, müktesebatımızı ortaya koymaya çalışıyor, ülkemizin haklı duruşunu kararlılıkla dile getiriyoruz."

"HER VATANDAŞIMIZ BİRER KÜLTÜR ELÇİSİ"

Altun, kamu diplomasisi faaliyetlerinde bütüncül bir strateji ile yol almak gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Bu doğrultuda, ülkenin tanıtımını üst seviyeye taşımak, ülke hakkında doğru bilinen yanlışları bertaraf etmek, dezenformasyonla mücadele etmek, ülkenin marka değerini güçlendirmek maksadıyla haziran ayında "Vatandaş Diplomat Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsatan Altun, şunları söyledi:

"Vatandaş Diplomat Projesi ile her vatandaşımız birer kültür elçisi olarak vatandaş diplomasisine katkı sunma potansiyeli taşımaktadır. Bilhassa yurt dışında yaşayan veya sıklıkla yurt dışına seyahat eden vatandaşlarımızı birer gönül elçisi olarak görüyoruz. Bu amaçla, ülkemizin tarihinden temel dış politika tezlerine, sanayisinden turizmine, kültür sanat hayatından eğitim imkanlarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızı daha fazla bilgilendirmeye ve her bir vatandaşımızın aynı zamanda birer vatandaş diplomat olduğunun bilincini yaygınlaştırmaya çalışacağız."

SPOR DİPLOMASİSİ

Altun, günümüzde, kamu diplomasisinin önemli bir parçasının da hiç kuşkusuz spor diplomasisi olduğunu dile getirdi.

Sporun toplumlar arası ilişkilerde pozitif etki gücünün tartışma götürmez bir gerçek olduğuna dikkati çeken Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Spor organizasyonları vasıtasıyla insanlar kültürel, sosyal ve siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak küresel ölçekte bir araya geliyor. Sporun birleştirici ruhu, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurulması, uluslararası işbirliğinin artırılması ve barışın teşvik edilmesi için kolaylaştırıcı bir zemin hazırlıyor. Bu kapsamda, uluslararası büyük spor etkinlikleri, onlara ev sahipliği yapan ülkelere sadece ekonomik ve turistik faydalar sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda bu faaliyetler, o ülkelere uluslararası arenada imajlarını güçlendirme fırsatı sunuyor. Özellikle olimpiyatlar ve dünya kupası gibi büyük organizasyonlar birer spor etkinliği olmalarının yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının etkileşime geçtikleri platformlar olarak öne çıkıyor. Uluslararası organizasyonlar ve buralarda elde edilen sportif başarılar bugün yumuşak gücün bir unsuru haline gelmiştir."

YUSUF DİKEÇ'İN ATIŞ ESNASINDAKİ DURUŞU

Altun, Yusuf Dikeç'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda müsabaka esnasındaki duruşunun sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntülendiğini anımsattı.

Dikeç'in ikonik görüntüsünden sonra internet platformlarında 180'den fazla ülkede arama yapıldığının, bu kişilerin aynı zamanda Türkiye, Türkler ve Türk şehirleriyle ilgili de sorgulamalarda bulunduğunun tespit edildiğini söyleyen Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu veri yığını içinde ise yüzde 60'a yakın bir oranla Türkiye ile ilgili içeriklerin tıklandığı görülmektedir. Birkaç ay önce tecrübe ettiğimiz bu somut örneğin de gösterdiği gibi, ülkenin sporcularının performansı, teknik ve organizasyonel kapasitesi, spor kültürü ve altyapısı o ülkenin dünya medyasında görünürlüğünün artmasına, küresel anlamda marka değerinin güçlenmesine vesile olmaktadır. Yine bu konuda yakın bir örnek, Euro 2024'te A Milli Futbol Takımımızın gösterdiği performanstır. Birçoğu dünyanın önde gelen kulüplerinde başarılı bir performans gösteren ve büyük gelecekler vadeden genç oyuncularımız, bir yandan sporcu kimlikleriyle öne çıkıyorken, öte yandan çalışkanlıkları, dürüstlükleri, insanlığın ortak meselelerine dair gösterdikleri tutumla da ülkemizi birer vatandaş diplomat olarak temsil ediyorlar."

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır