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  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl paylaşımı: "Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl paylaşımı: "Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.01.2025 20:40
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2025 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye, tarihi atılımları, mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl paylaşımı: "Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024'ün, Gazze'de yaşanan insanlık dramının kanayan yarasıyla, dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan savaşların gölgesinde, Suriye halkının özgürlüğe uzanma çabalarının umut ışığıyla geride kaldığını belirtti.

Bir yanda umutsuzluğa, katliamlara, acıya ve gözyaşına, diğer yanda özgürlüğe olan tutkuya şahit olduklarını aktaran Altun, Türkiye'nin, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya barışı ve huzuru açısından diplomasinin merkezi olduğunu ve Gazze'deki soykırımı, işgalci İsrail'in insanlık suçlarını tüm uluslararası platformların gündemine taşıdıklarını vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Asrın felaketinin yaralarını sararken, ilk Türk astronotumuzun uzay yolculuğu, ulaşım, sağlık, eğitim, teknoloji, savunma sanayi, kültür ve sanat gibi alanlarda tarihi atılımlarımıza devam ettik. 2025 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye, tarihi atılımları, mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu duygularla yeni miladi yılın ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun
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