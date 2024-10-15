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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama! Ana gündemde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler yer aldı

15.10.2024 23:08
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın ana gündeminde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler, bunları bertaraf etmek için alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının yer aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama! Ana gündemde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler yer aldı

Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, Kurulun ana gündeminde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler, bunları bertaraf etmek için alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının yer aldığını bildiren Altun, son günlerde milleti sarsan olumsuz olayların temelinde, gençlerin dijital mecralarla medyadan etkilenmesinin, ailelerin gençlerle sağlıklı iletişim eksikliğinin ve gençlerin sosyal medyanın etkisiyle ailelerinden hızla kopmaya başlamasının yattığının belirtildiğini kaydetti.

Fahrettin Altun, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Toplantıda, suçu teşvik eden ve suça özendiren televizyon programları, diziler ile sosyal medya içeriklerinin aile kurumuna zarar verdiği, mevcut hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığı ve yeni adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi, son dönemde bazı medya organlarının reyting kaygısıyla basın ilkelerini umursamayan, son derece sorunlu bir yayın politikası izlemesinin, habercilik adına mağdurların tekrar tekrar mağdur edilmesinin oluşturduğu problemler ele alındı.

Cinayet vakalarının insanların ailecek ekran başında olduğu saatlerde en ince ayrıntısına kadar anlatılmasının, meselenin sosyal öğrenme boyutunun göz ardı edilmesinin mahzurları ortaya konarak, RTÜK'ün bu konuları daha hassas biçimde ele alması gerektiği değerlendirildi. Toplantıda sosyal medyada gençler başta olmak üzere toplumun tamamını ve özellikle aile kurumunu hedef alan içeriklerin son zamanlarda artış gösterdiği, oradaki tehlikenin kontrol altına alınmamasının telafisi imkansız sosyal zararlara yol açabileceği belirtildi."

"AİLENİN KORUNMASI İÇİN GEREKEN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ"

Toplantıda, ailelerin korunması, gençleri olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele amacıyla çok daha kapsamlı bir sosyal medya düzenlemesi yapılması gerektiğinin ifade edildiğini bildiren Altun, "Ailelerin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin vizyon belgesinde yer alan, küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi, aileye duyarlı çevre politikaları ile ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığının artırılması başlıkları ile özetlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılacaklar da toplantıda gündeme geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki doğum hızının 1965'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği, bunun toplum için çok boyutlu bir beka tehlikesini oluşturabileceğinin ifade edildiğini belirten Altun, bu husus çerçevesinde ailelerin korunması ve devamlılığının sağlanması için acilen alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiğini kaydetti.

Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
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