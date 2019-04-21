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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Devletimiz PKK terör örgütünden hesap soracaktır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 23:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet ebed müddet” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün 4 şehidimizi toprağa verdik. Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı. Murat Şahin 25 yaşındaydı. Yener Kırıkçı 26 yaşındaydı. Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet ebed müddet” dedi.

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